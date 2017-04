Targi to okazja do znalezienia dobrej pracy

2017-04-03 15:21:14 (ost. akt: 2017-04-03 16:16:39)

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu. Autor zdjęcia: Paweł Kicowski

11 kwietnia będziemy obchodzić Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. Tego dnia w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie odbędą się Olsztyńskie Targi Pracy.

Targi to doskonała forma bezpośredniego kontaktu pracodawców z potencjalnymi pracownikami i odwrotnie. Dla bezrobotnych lub chcących zmienić pracę to miejsce, gdzie uzyskają informacje na temat interesujących ich ofert, zaś dla pracodawców – okazja do znalezienia kandydata o odpowiednich kwalifikacjach.



Obecność na Olsztyńskich Targach Pracy potwierdziło już ponad 30 wystawców. Podczas targów uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertami zatrudnienia lokalnych pracodawców oraz agencji zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą, ale nie tylko. Będzie to także okazja uzyskania informacji na temat instrumentów rynku pracy oraz różnych form wsparcia udzielanych bezrobotnym przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy. Będzie można też skorzystać z porad doradców zawodowych czy skonsultować się z pośrednikami pracy.



Organizatorzy w programie targów przewidzieli także debatę pod hasłem „Edukacja w szkole zawodowej odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” z udziałem pracodawców i młodzieży. Odbędą się też warsztaty i zajęcia grupowe, skierowane do młodych osób poszukujących pierwszej pracy, jak i do bezrobotnych, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Warsztaty będą dotyczyły szeroko pojętego rynku pracy, uczestnicy dowiedzą się m.in. gdzie skutecznie szukać ofert zatrudnienia, jak przygotować dokumenty aplikacyjne czy jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia poprowadzą doradcy zawodowi z Ochotniczych Hufców Pracy i z Miejskiego Urzędu Pracy.



Targi odbędą się 11 kwietnia w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie w godzinach 10:00-14:00. Organizatorem Olsztyńskich Targów Pracy są: Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, Zespół Szkół Budowlanych, Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Olsztyna, Starosta Olsztyński oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski.



jm